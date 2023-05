F1 | Sainz costante nelle prime cinque uscite | ma manca ancora qualcosa

(Di sabato 13 maggio 2023) Durante lebattute della stagione 2023, Carlossi è rivelato piuttosto, ma le sue performance iniziali si sono a volte dimostrate anonime. Il numero 55, ormai alla sua terza stagione in Ferrari, si trova a dover affrontare un momento di difficoltà per la squadra, che oscilla tra l’essere la terza e la quarta forza nel mondiale. Sugran premi disputati,ne ha conclusi quattro a punti. La gara del Bahrain lo aveva visto tagliare il traguardo in quarta posizione, mentre in Arabia Saudita era arrivato sesto. Al termine Gran Premio d’Australia, invece, è risultato dodicesimo, a causa di una penalità inflitta dalla FIA negli ultimi giri, a cui la Ferrari aveva fatto ricorso, senza avere successo. Tra le strade di Baku e di Miami,torna in zona punti, ...

F1: Sainz costante nelle prime cinque uscite, ma manca ancora ... SPORTFACE.IT

I piloti Ferrari Leclerc e Sainz lamentano difficoltà con la monoposto, visti anche i deludenti risultati e parlano di zero flessibilità.Dopo l'incidente in qualifica e la pessima prestazione in gara, per Charles Leclerc arriva anche la presa in giro. Il pilota della Ferrari è stato infatti stuzzicato da uno degli uomini ...