F1 | GP Imola Emilia-Romagna 2023 | programma | date | orari e diretta tv

(Di sabato 13 maggio 2023) Il sesto appuntamento del nuovo Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio diin: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della sesta gara del Circus che si corre in Italia sullo storico circuito che tante volte è stato protagonista di grandi pagine del motorsport e anche purtroppo di alcune tragedie. Fascino old style e primo dei due appuntamenti nel Bel Paese: chi riuscirà a trionfare? Di seguito vi proponiamo allora l’intero palinsesto con gliche tornano quelli canonici nel primo vero appuntamento europeo. Venerdì 19 maggio alle ore 13.30 si parte con le prove libere 1, alle ore 17 le prove libere 2. Sabato 20 maggio alle ore 12.30 spazio alle ...

