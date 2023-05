F1 | cambiano le gomme dal GP di Gran Bretagna | chi potrà avvantaggiarsene?

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) La notizia è stata ufficializzata dalla Pirelli ed è la seguente: a partire dal GP didi F1, in programma dal 7 al 9 luglio, le squadre avranno a loro disposizione pneumatici caratterizzati da una carcassa rinforzata. Un mutamento frutto di quanto sta accadendo in stagione, visto in che modo le monoposto siano riuscite a svilupparsi dal punto di vista aerodinamico e delle prestazioni, ben al di là delle previsioni, nonostante alcune limitazioni importanti legate allo sfruttamento del fondo e ad altri particolari per la minimizzazione del fenomeno del porpoising. Come dichiarato dal responsabile Pirelli, Mario Isola: “La nuova specifica conterrà dei materiali che avevamo già deliberato per il 2024 e renderà gli pneumatici più resistenti ma senza modificare altri parametri tecnici, né il loro comportamento in pista. Al fine di consentire ...