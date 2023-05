(Di sabato 13 maggio 2023) 'La bella storia conè finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grandezia. Tanto che è venuta giorni fa anche al mio ...

W Romina', ha scrittosu Instagram in una Stories subito condivisa dalla modella. Come era nata la loro storia 5 anni fa Solo a febbraio Romina Pierdomenico si diceva innamoratissima di ...È finita tra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne , Romina Pierdomenico e il conduttore televisivo. I due si erano conosciuti nel 2018 e da allora si erano sempre mostrati complici e innamorati. Ma nelle ultime ore, il conduttore ha annunciato nelle sue Instagram stories la fine della ..."Abbiamo progetti diversi per la nostra vita, ora siamo amici" Di: Redazione Sardegna Livee Romina Pierdomenico si sono lasciati. Ad annunciarlo sono stati proprio loro con un comunicato congiunto pubblicato sulle storie di Instagram. E' giunta dunque al capolinea la love ...

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono lasciati: "Ora siamo grandi amici" TGCOM

I due si erano conosciuti al Montecarlo Film Festival, poi la loro storia era nata, affrontando da subito molti pregiudizi circa la differenza d’eta. Notata la sua assenza al matrimonio del figlio del ...E' finita la storia d'amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. La coppia lo ha annunciato sui social con una storia su Instagram. Dopo 5 anni infatti la relazione è giunta al capolinea: "Entrambi ...