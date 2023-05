Ex ds Udinese | 'Pereyra? Nella Fiorentina potrebbe starci'

(Di sabato 13 maggio 2023) Fabrizio Larini, ex direttore sportivo dell', è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida di domani tra...

(3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie;; Beto. Fiorentina -: chi vince Fiorentina PareggioView Results Loading ..Commenta per primo Intervistato daTV , il tecnico bianconero Andrea Sottil ha presentato il match contro la Fiorentina: 'Ci ..., Lovric e Samardzic autori di 5 gol a testa e di 15 assist ...Davantie Beto Le probabili formazioni di Fiorentina -FIORENTINA (4 - 3 - 3) : Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Barak, Castrovilli, Amrabat; Kouame, Jovic, Saponara. ...

Ex ds Udinese: “Deluso dai viola. Pereyra Nella Fiorentina sarebbe un top” Viola News

Fabrizio Larini, ex direttore sportivo dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida di domani tra la Fiorentina e il club bianconero: "I friulani hanno fatto un buon ca ...Intervistato da Udinese TV, il tecnico bianconero Andrea Sottil ha presentato il match contro la Fiorentina: "Ci teniamo a fare bene in queste 4 partite per raccogliere più punti possibili perché abbi ...