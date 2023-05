Ex Br sfregia lapide di Mussolini | i carabinieri lo perquisiscono Lui frigna | «Antifascismo ora è reato»

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 mag – Il 28 aprile 1945 Benitoe Claretta Petacci furono sommariamente giustiziati a Giulino di Mezzegra, nei pressi di Dongo. Nella località in provincia di Como, sul luogo della fucilazione oggi è presente unache commemora uno degli assassinii politici più celebri della storia del Novecento, su cui peraltro permangono numerose zone d’ombra. Lo scorso 28 aprile però, in spregio a ogni senso di umana pietà, un anziano signore di 75 anni ha pensato bene di danneggiare il piccolo monumento, strappando tra le altre cose i fiori che erano stati deposti di recente in occasione dell’anniversario dell’omicidio. Lo sfregio alladiL’autore dello sfregio è Francesco «Cecco» Bellosi. Chi è costui? Ex esponente di Potere operaio e delle Brigate rosse, il Bellosi è stato condannato ...