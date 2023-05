Eviti quella roba con Formigli | Aldo Grasso smonta Elly Schlein

(Di sabato 13 maggio 2023) Già, spesso e volentieri, quando parla, si stenta a comprendere, la segretaria Pd rosso-spinta. E il suo linguaggio, nonché i suoi metodi comunicativi, finiscono nel mirino di, il pungente critico tv del Corriere della Sera, che in un articolo si spende in consigli non richiesti. E che colpiscono nel segno. "Per essere comprensibile,dovrebbe parlare più adagio, rispondere a tono e abbandonare ogni ideologismo (precisazioni, inquadramenti, proclami, princìpi...). In tv funziona il concreto (esempi, fatti, immagini) non l'astratto che è la tomba di ogni eloquio carismatico, in tv funziona una partecipazione più calda, personale e meno dottrinale", premette. Dunque passa agli esempi. Il critico parla di quanto detto da ...

Elly Schlein, Aldo Grasso la smonta: "Eviti quella roba con Formigli" Liberoquotidiano.it

