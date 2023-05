Evelina Christillin | ' ' Calcio italiano? Non è proprio tutto da gettare | ma se andiamo a guardare i conti' '

(Di sabato 13 maggio 2023), presidente del Museo Egizio a Torino e membro del board Uefa e Fifa, alla Milano Football Week per l'evento 'Il valore di ...

, presidente del Museo Egizio a Torino e membro del board Uefa e Fifa, alla Milano Football Week per l'evento 'Il valore di ...Diversi gli artisti che hanno preso parte alla campagna: il trasformista e attore Arturo Bracchetti, la comica Luciana Litizzetto, l'imprenditrice, la calciatrice Sara Gama, il ...La società civile in platea E sono moltissimi gli esponenti della società civile in platea, dalla presidente del Museo Egizio, alla cantante Paola Turci e la compagna Francesca ...

Evelina Christillin: 'Spero che Elkann rimanga alla Juve ma con una buona offerta...' ilBianconero

In platea tanta società civile, da Evelina Christillin a Paola Turci con la compagna Francesca Pascale: "E' una battaglia trasversale, non è un tema con un colore politico di parte" ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...