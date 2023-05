Eurovision | ruba la scena a Marco Mengoni | chi è Mae Muller

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 13 maggio 2023) L’pronto a partire ma anche in Italia vieneta lada questa cantante: ecco chi è Mae. Come ogni anno maggio, per gli appassionati di musica, significaSong Contest. A rappresentare l’Italia alla nota competizione europea musicale è il vincitore del Festival di Sanremo e dunque quest’anno, in gara, concorrerà. Chi è Mae, la cantante che è pronta a prendersi laall’(foto: ANSA/EPA/Sander Koning) – grantennistoscana.itVista la bravura del cantante, la bandiera dell’Italia musicale è sicuramente in buone mani: solamente due anni fa, nel 2021, grazie ai Maneskin, il nostro paese riusciva infatti a ...