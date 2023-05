(Di sabato 13 maggio 2023) Pepe l'Song Contest. La manifestazione canora più seguita al mondo ha fatto venire il mal di testa al tecnico dele non per il volume della musica, ma perché ...

Guardiola e l'Song Contest. La manifestazione canora più seguita al mondo ha fatto venire il mal di testa al tecnico del Manchester City e non per il volume della musica, ma perché ...Guardiola , si sa, pensa a tutto. L'allenatore del Manchester City , nella conferenza stampa di ...- Nel mirino del catalano è finito l', il popolare concorso canoro ...MANCHESTER (Inghilterra) - Il calcio è una questione di dettagli. Lo sa benissimoGuardiola, che in queste settimane si sta giocando il titolo in Premier League lottando punto a punto contro l'Arsenal di Arteta. Il margine tra le due formazioni è esiguo, e ogni minimo ...

Eurovision, Pep Guardiola furioso: «Ha costretto il Manchester City a cambiare il calendario...» leggo.it

Pep Guardiola e l'Eurovision Song Contest. La manifestazione canora più seguita al mondo ha fatto venire il mal di testa al tecnico del Manchester City e non per il volume della musica, ...L'allenatore del Manchester City ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Liverpool, importante per la Premier League ...