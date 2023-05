Eurovision | Mengoni vince il Premio della critica e sfila con bandiera LGBTQ+

C'era grande attesa per la finalissima dell'Song Contest 2023 , tenutasi alla M&S Bank Arena di Liverpool sabato 13 maggio con la ... Marcoè arrivato quarto nella classifica finale , ...Il riferimento è all'uscita del cantante di Ronciglione sul palco dell'Spong Contest al momento della presentazione di tutti gli artisti in gara, durante la qualeha tenuto in una ...La favorita Svezia vince l'Song Contest 2023. Loreen, con la sua 'Tattoo', ha convinto il pubblico e le giurie e si ... Onorevolissimo quarto posto per l'Italia: Marco, con la sua 'Due ...

Il brano si è aggiudicato il Marcel Bezençon Composer Award, ovvero il Premio per la miglior composizione. Il riconoscimento è assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale. Era già suc ...Trionfa la Svezia, in apertura i vincitori ucraini dello scorso anno. Il cantante italiano se la gioca fino all’ultimo ...