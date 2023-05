Eurovision | Gigliola Cinquetti 59 anni dopo la vittoria | «Che emozione i giovani che cantano la mia canzone» – L’intervista

... quando a Copenaghen con Non ho l'età, diCinquetti : la canzone vendette più di quattro milioni di copie in tutto il mondo. L'anno dopo l'sbarcò per la prima volta in Italia: la ......60 anni -Cinquetti continua a manifestare nei confronti della musica e del palcoscenico lo stesso entusiasmo di quando, appena 17enne, portò a casa il primo posto a Sanremo e all'Perché l'Italia non partecipa all'Eurofestival Abbiamo vinto due volte: nel 1964 con Non ho l'eta diCinquetti e nel 1990 con Insieme: 1992 di Toto Cutugno. Tuttavia e dal 1997 che l'Italia,...

Eurovision , Gigliola Cinquetti 59 anni dopo la vittoria: «Che ...

L’Italia ha partecipato a 47 delle 66 edizioni dell’Eurovision Song Contest, che si sono svolte dal 1956 al 2022. Nel 2020, lo ricordiamo, la manifestazione è stata annullata a causa dell’emergenza sa ...Niente bresciani in gara: lo scorso anno ci fu Blanco (in coppia con Mahmood dopo la vittoria di Sanremo), un bis sarebbe stato davvero troppo. Ma tra poche ore - sabato 13 maggio - i riflettori si ac ...