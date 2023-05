Eurovision | chi sono i Lord of the Lost | la band metal tedesca protagonista dello show

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 maggio 2023) Il gruppoof thecomposto da Chris Harms (si fa chiamare The), Klass Helmecke (Class Grenayde), Gerrit Heinemann (Gared Dirge), Pi Stoffers e Niklas Kahl arriva a Liverpool dopo aver trionfato all’Unser Lied für Liverpool, il concorso nazionale tedesco con il quale la Germania negli scorsi mesi ha selezionato il proprio rappresentante per l’Song Contest. Nelle scorse settimane iof thehanno pubblicato su YouTube una cover di “Due vite” di Marco Mengoni, così come quelle di tutte le altre canzoni in gara all’, che hanno rivisitato a modo loro. Dopo aver pubblicato l’album Judas, nel 2021, la loro carriera è proseguita senza sosta con Blood & Glitter, nuovo album pubblicato sul finire del 2022. Come ...