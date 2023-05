Eurovision 2023 | tutto pronto per la finale | quando canta Mengoni

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 13 maggio 2023) L'artista italiano si esibirà per 11esimo: la scaletta della serataSong Contestscalda i motori. Dalle 20.30 circa al via ladi Liverpool, con la diretta tv su Rai 1. Marco, che presenta la canzone vincitrice di Sanremo ‘Due Vite’, sarà l’undicesimo artista in scaletta a esibirsi. Ad aprire la gara l’Austria, a chiuderla il Regno Unito. 26 i finalisti in gara: ai Big Five e all’Ucraina, infatti si aggiungono i 20nti selezionati durante la prima e la seconda semi. A commentare la diretta dall’Italia saranno Mara Maionchi, Gabriele Corsi e Kaze, che prende il posto dopo due anni di Carolina Di Domenico e annuncerà i voti per l’Italia. I conduttori dell’sono Alesha Dixon, Hannah Waddingham, ...