Eurovision 2023 | quando canta Marco Mengoni Italia | orario

Leggi su tpi

(Di sabato 13 maggio 2023)) oggi, 13 maggio, nella finale dell’Song Contest, in programma alle 20,35 su Rai 1? Ve lo diciamo subito: ilnteno che prenderà parte all’evento con la sua “Due vite” salirà sul palco della Liverpool Arena per undicesimo, subito dopo l’Albania. In tutto stasera si esibiranno 26nti. Essendoundicesimo, la sua esibizione non dovrebbe arrivare a tarda serata, ma intorno alle ore 21,20-22 (indicativo, non ufficiale). Di seguito la scaletta completa con l’ordine di apparizione di tutti inti,incluso: Austria: Teya & Salena – Who The ...