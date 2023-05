Eurovision 2023 | Kate Middleton apre a sorpresa la finale al pianoforte

(Di sabato 13 maggio 2023)ha aperto ladell’Song Contest, seduta al piano in un incantevole abito da sera blu. La Principessa del Galles ha stupito il pubblico collegato da tutto il mondo, apparendo per pochi secondi nel video di apertura di questa sera, e rubando la scena subito a tutti. Chiunque vinca questa sera, il Regno Unito ha già la sua vincitrice, ed è. Intanto, in Italia sono tutti con il fiato sospeso, in attesa di scoprire che posizione ricoprirà Marco Mengoni con Due vite, e se riuscirà ad alzare la coppa. L’apparizione adiall’C’era una volta una Principessa che suonava il ...

Ultima possibilità per i ventisei artisti giunti in finale per colpire e stupire il pubblico internazionale attraverso performance in cui anche lo stile conta moltissimo. Chi sono i meglio vestiti ...FOTO La prima semifinale dell'è andata in scena martedì 9 maggio. Tra conferme e sorprese, ecco i dieci artisti (e i dieci Paesi) che hanno passato il turno, e che si scontreranno ..., la diretta della finale. Mengoni premiato per la miglior composizione. Il video omaggio delle tre vittorie dell'Ucraina, stasera la finale: dove vederla in tv, come votare,...

Eurovision 2023, la scaletta della finale: quando canta Marco Mengoni per l'Italia Fanpage.it

Al via a Liverpool la serata finale dell'Eurovision Song Contest 2023. In gara per l'Italia Marco Mengoni, vincitore di Sanremo con la sua 'Due Vite' che, ...Alla finale dell'Eurovision 2023: la Principessa del Galles Kate Middleton suona “Stefania” della Kalush Orchestra al pianoforte - Video ...