Eurovision 2023 finale | segui la diretta LIVE

(Di sabato 13 maggio 2023) Tutto pronto per ladell'Song Contest, con protagonista Marco Mengoni , scelto come rappresentante per l'Italia dopo la vittoria a Sanremo. I finalisti in totale sono 26, ...

Pochi minuti prima dell'inizio della finale dell'Song Contest, alla Liverpool Arena si è tenuta la cerimonia di consegna del premio collaterale Marcel Bezençon Award per la migliore composizione , initolato al fondatore della ..."Sono molto emozionato, c'e' un'energia di festa incredibile, che carica tantissimo". Lo ha detto Marco Mengoni, da Liverpool per la finale dell', ai microfoni del Tg1. Mengoni ha anche ricordato i "tanti commenti" di questi giorni, tra cui uno in particolare: "uno di quelli che mi hanno fatto piu' piacere e' stato 'non conosco ..., organizzato a Liverpool, è condotto da Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina. Il commento in italiano è affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Tra gli artisti che ...

L'Eurovision Song Contest in Italia ha iniziato a conquistare importanza dopo il 2011. Nonostante il paese abbia partecipato per anni, solo il trionfale ritorno dopo 14 anni ha spinto il pubblico a ...Stasera alla finale Eurovision 2023 Marco Mengoni canta dopo le 22: ecco quando sale sul palco e i video delle prove della canzone "Due Vite" e dell'esultanza.