Erin Doom rinuncia al massimo privilegio del nostro tempo per vendere qualche prosciutto in più

(Di sabato 13 maggio 2023) Ti chiami Ersilia Persichetti, o Enrica Trovatelli, o Ermenegarda Maldidenti. Ti chiami con un nome qualunque d’una provincia italiana qualunque, e sei diventata famosa senza che nessuno sappia che ti chiami così. Hai fatto l’unico miracolo che pareva impossibile in questo secolo: diventare famosa senza farti gli autoscatti, senza che di te si sappiano i gusti preferiti di gelato o il segno zodiacale, senza che qualcuno abbia fotografato i tuoi soprammobili di pessimo gusto. Hai una cosa che in letteratura non esiste più, non in questo secolo: la forza delle opere. La gente ti compra perché vuole leggerti, non perché ti ha trovata simpatica in un incontro col pubblico. (Elena Ferrante non vale, come eccezione alla regola: Elena Ferrante era Elena Ferrante già nel secolo scorso). Hai tutto, e non ne paghi il prezzo. Il prezzo che noialtri derelitti se vogliamo...