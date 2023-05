Erdogan rischia la sconfitta dopo 20 anni Quanto cambierebbe la Turchia?

(Di sabato 13 maggio 2023) Qualcuno le definisce le più importanti elezioni della storia della; altri parlano del voto principale del 2023. Probabilmente entrambe le letture sono corrette, perché quelle di domenica 14 maggio saranno votazioni (presidenziali e parlamentari) che segneranno un momento per la storia turca, e dunque segneranno una rinnovata fase per uno dei principali attori del Mediterraneo allargato (secondo esercito Nato, 23esima economia del mondo, Paese in cui vivono circa 85 milioni di persone). Un voto unico La prima particolarità del voto, la più grossa e quella che lo rende unico in epoca recente, è che per la prima volta negli ultimi ventiil presidente Recep Tayyppotrebbe essere sconfitto. Lo sfidante, alla guida di una coalizione composta da sei partiti è Kemal K?l?çdaroglu (pronuncia: Khe-lutch-dar-olu). Secondo il ...

Il successo è stato consentito dall'allargamento della base garantito dalle alleanze, ma soprattutto dall'appoggio esterno del partito filo curdo Hdp ,e ha tolto ail marchio di "imbattibile".In altre parole, dopo un ventennio,di perdere il potere. Uno scenario simile si era già configurato nel giugno 2015, quando alle parlamentari l'AKP perse la maggioranza assoluta dei ...Leggi anche Voto in Turchia in bilico, questa voltaLe riforme volute dal presidente turco per rafforzare il suo potere rischiano ora di ritorcersi contro di lui alle elezioni del 14 ...

Voto in Turchia in bilico, questa volta Erdogan rischia AGI - Agenzia Italia

Il voto che si terrà domenica in Turchia è a tutti gli effetti l’appuntamento elettorale più importante del 2023. Il presidente Recep Tayyep Erdogan, al potere dal 2003, si gioca la rielezione e per l ...Domani sono chiamati alle urne 64 milioni di cittadini per le elezioni presidenziali e politiche. Kemal Kiliçdaroglu, leader dell’opposizione, è in vantaggio nei sondaggi ...