Equitazione | Eventing Nations Cup Chatsworth 2023 | Italia sesta | Arianna Schivo 24ma nell’individuale

(Di sabato 13 maggio 2023) Al termine di un programma estremamente compresso, in cui i binomi hanno svolto oggi tutte le prove, a, in Gran Bretagna, si è chiusa la seconda tappa dell’Cupdi: la classifica finale, più volte rivista contempla l’al sesto posto. Vittoria della Francia con 140.3, mentre la Gran Bretagna padrona di casa è seconda con 148.9. Completa il podio il Belgio, terzo con 1120.3, davanti agli Stati Uniti, quarti con 2069.5. Quinto posto per i Paesi Bassi a quota 2087.6,piazza per l’con 2089.0. Settima posizione per la Spagna con 2149.2, ottava la Nuova Zelanda a quota 3000.0. Questi gli score degli azzurri: 24° posto per il carabinieresu Quefira ...