Emily Vegliante | carabiniera morta in un incidente a Cento | aveva 23 anni | lascia un bimbo piccolo

La giovane si trovava sull'auto guidata da un collega Di: Redazione Sardegna Live - foto da Facebook Un terribile incidente ha spezzato la vita di una giovane di 22 anni. La vittima è, una carabiniera di origini campane in servizio alla Compagnia di San Giovani in Persiceto, in Emilia. La tragedia è avvenuta a Renazzo di Cento, all'incrocio tra via Modena e via di ..., giovane Carabiniera di 23 anni in servizio a San Giovanni in Persiceto (Bologna) , è morta in un incidente stradale a Renazzo di Cento ieri pomeriggio. L'incidente è avvenuto intorno ...Aveva 22 anni ed era una carabiniera, originaria di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, e in forza nella caserma di San Giovanni in Persiceto (Bologna),, vittima dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio dell'11 maggio a Renazzo di Cento. Lo scontro, come riporta Estense, è avvenuto intorno alle ore 15 e ha visto coinvolte una ...

Emily Vegliante, chi era la carabiniera di 22 anni morta nell'incidente a Cento il Resto del Carlino

Aveva 22 anni appena ed era una carabiniera, originaria di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, e in forza nella caserma di San Giovanni in Persiceto (Bologna), Emily Vegliante, vittima dell'in ...Dolore, sconcerto e incredulità. Così Solopaca ha accolto la notizia della morte della ventiquatrenne Emily Vegliante, una giovane carabiniere in… Leggi ...