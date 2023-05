Elly Schlein ha dato la sua prima intervista da segretaria del Pd a un mensile di moda Resto convinto che la scelta del mezzo sia stata sbagliata | ma forse non si voleva rivolgere al suo elettorato

Leggi su iodonna

(Di sabato 13 maggio 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). A bocce ferme,possiamo chiederci perchéhala suadadel Pd a undi. Trovo ingenui quelli che fanno notare: tutti si sono soffermati sull’armocromista, ma erano poche righe di un’in cuiparlava di salario minimo, di precarietà, di diritti… Ormai dovrebbero saperlo tutti che nella comunicazione ilè il messaggio. Di salario minimo, precarietà, diritti, laaveva già parlato in molte interviste, Corriere della Sera compreso. La novità non era solo l’armocromista, di cui onestamente pure io non conoscevo ...