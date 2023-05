Elezioni | un’alleanza contro Erdo?an

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 maggio 2023) Legenerali in Turchia del 2023 si svolgeranno il 14 maggio per il rinnovo della Presidenza della Repubblica e della Grande Assemblea Nazionale Turca, il parlamento del paese. Il 14 maggio il presidente Erdo?an metterà in gioco il suo governo ventennale nella sfidail candidato dell’opposizione Kemal K?l?çdaro?lu inche hanno assunto un peso storico per la Turchia. Erdo?an ha costruito il suo potere in 20 anni, ma è dato in leggero svantaggio dai sondaggi, e potrebbe perfino perdere queste, Un’economia in difficoltà e una lenta risposta al terremoto di pochi mesi fa si sommano a un’elezione difficile per il presidente, che ha dominato la politica turca negli ultimi decenni. I turchi eleggeranno sia un presidente che un parlamento per un mandato di cinque anni. Per vincere la ...