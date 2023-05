Elezioni Turchia | l’incognita Erdogan sullo scacchiere internazionale

(Di sabato 13 maggio 2023) Tutto pronto per lepolitiche di domenica 14 maggio in, che molti analisti considerano la tornata elettorale più difficile per il capo di stato turco, Recep Tayyip. Alla guida del Paese da vent’anni. L’uomo da battere è Kemal K?l?çdaro?lu, 74 anni, leader dal 2010 dell’Chp, il Partito Repubblicano del Popolo, laico e liberale. Attorno a K?l?çdaro?lu per la prima volta si è riunita una larga fetta di opposizione, in una coalizione eterogenea di partiti, ribattezzata il “Tavolo dei sei”. Ad unirli politicamente c’è la volontà di porre fine al potere di, ma la loro diversità politica preoccupa non poco l’elettorato circa la stabilità e il futuro indirizzo politico dell’eventuale governo.riuscirà a sorprendere e agguantare anche stavolta la vittoria? Che ...

... in quelle che appaiono essere le più difficiliper Erdogan nei suoi vent'anni al potere. Le analisi del futuro Benedetto XVI sulla identità culturale dellaappaiono in queste ore ...leggi anche, Kemal Kilicdaroglu sfiderà Erdogan a maggio FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Terremotoe Siria, nuove foto dai satelliti Cosmo - SkyMed ...Agenzia Dire - Per laqueste sono ledel secolo. Con due certezze e almeno un'incognita: il Paese è diviso e ha voglia di partecipare; ma il nome del candidato che sarà eletto presidente è un punto ...

Turchia, Erdogan: "Se perdo le elezioni lascerò il potere" TGCOM

In Turchia domani le ‘elezioni del secolo’, Erdogan rischia. La studiosa Valentina Rita Scotti, giurista e docente anche a Istanbul: "Sondaggi sul filo".Domani si vota in Turchia. Sono chiamati alle urne 64 milioni di cittadini per le elezioni presidenziali e politiche. Kemal Kiliçdaroglu, leader dell’opposizione, è in vantaggio nei sondaggi. E Recep ...