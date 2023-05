Elezioni Turchia | le elezioni più importanti del 2023?

(Di sabato 13 maggio 2023) Domani, i cittadini turchi si receranno alle urne per eleggere il nuovo presidente. Il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan è in svantaggio nei sondaggi e potrebbe perdere il potere dopo 20 anni di dominio incontrastato. Diversi analisti affermano che leinsono le piùdel. Leinsono

A Istanbul, una folla oceanica di sostenitori di Recep Tayyip Erdoan ha acclama il presidente turco, alla vigilia dellegenerali (e presidenziali) in, in programma domenica 14 maggio. Si rinnova la composizione della Grande Assemblea turca (il Parlamento) e si vota per il nuovo presidente dellaPer cinque mesi laviene guidata da un esecutivo ad interim, fino alle nuoveanticipate del successivo 1° novembre, alle quali con 49,46% delle preferenze, l'attuale Presidente ...Istanbul. Leindi domani secondo l'Economist sono le più importanti di quest'anno al mondo. Ma anche le più incerte degli ultimi 20 anni di storia del Paese. Lo scontro è tra l'attuale presidente ...

Elezioni Turchia: ecco chi sfida il potere di Erdogan (che stavolta può perdere) TGCOM

Il sultano prova ad ammaliare i turchi abbassando le bollette e alzando i salari last minute. Poi su Twitter evoca la reazione in caso di sconfitta alle urne ...Il Paese è in crisi, i diritti sempre più compressi: dopo 20 anni il potere di Erdogan sembra traballare. Secondo i sondaggi, le elezioni di domenica rischiano di andare al ballottaggio perché l’oppos ...