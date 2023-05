Elezioni Thailandia | opposizione prova a porre fine all’era dei militari

(Di sabato 13 maggio 2023) Attese per domani lein. L’a chiudere l’era dei. Gli analisti si aspettano una forte affluenza a queste. Circa il 90% dei due milioni di thailandesi registrati per il voto anticipato, su 52 milioni di elettori totali, è andato alle urne il 7 maggio.: in vantaggio l’

Foto: Flikr/drburtoni TAGs - - >BangkokPaetongtarn Shinawatra Thaksin Shinawatra Pheu Thai Prayut Chan - ocha Pita Limjaroenrat giovaniAbbonati per leggere anche Leggi anche Dall'Ucraina agli Usa, la Cina torna a dialogare con l'Occidente Nellaalle urne, la missione impossibile del movimento democratico: mandare a casa i ...Se è vero che ledi domenica 14 maggio sembrano poter cambiare il corso della, un dato aiuta a capire in quale direzione potrebbe andare: su 52 milioni di elettori, 3,3 milioni votano per la prima ...

La Thailandia alle urne, voto decisivo per la democrazia AGI - Agenzia Italia

Attese per domani le elezioni in Thailandia. L’opposizione prova a chiudere l’era dei militari che, nei sondaggi, è in vantaggio.La Thailandia domenica 14 al voto che archivierà gli anni del ... Il Palang Pracharat, erede più diretto dell’esperienza golpista, maggiore formazione parlamentare dopo le elezioni del 2019 e ...