Elezioni amministrative | le sfide più importanti

Si potrebbe anche restituire così, il succo di questa nuova tornata di, che tra domani e lunedì prima e entro fine mese porterà al voto - meglio: potrebbe portare al voto - circa ...Dopo il messaggio inviato alla convention di Forza Italia, il Cav ha registrato un appello con invito al voto per le prossime. 'Domenica e lunedì molti Comuni andranno al voto.Il primo è quello realizzato in occasione della convention di Forza Italia , l'altro per inviare i cittadini a votare alle. Anche quest'ultimo è stato realizzato da una ...

Elezioni amministrative: 47 comuni del Lazio al voto. Ecco quando, dove e come si vota RomaToday

In occasione delle elezioni amministrative di Basilicata e Puglia, si voterà domani, domenica 14 e lunedì 15 maggio, sessantacinque comuni lucani e pugliesi ma con orari differenti ovvero domani si vo ...La ex moglie del Cavaliere commenta per la prima volta le condizioni di salute di Berlusconi, ancora ricoverato per leucemia mielomonocitica ...