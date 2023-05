Elenoire racconta la lite con Oriana e svela cosa c’è stato con Daniele sotto le coperte

(Di sabato 13 maggio 2023) Giovedì sera Alfonso Signorini ha festeggiato il suo compleanno e al party è successo di tutto. Non solo reunion, riappacificazioni impreviste e anche una catfight degna di nota. Durante il taglio della tortaFerruzzi eMarzoli hanno litigato. La venezuelana si è messa davanti all’ex vippona, che per tutta risposta le ha dato della nana (qui i video). In un’intervista rilasciata a FanPage la Ferruzzi ha spiegato nel dettaglio ciò che è accaduto. “EraAlfonso Signorini a chiamarmi per partecipare al taglio della torta, visto che in quel momento ero fuori dal locale. Quando mi sono messa davanti, quelli che erano dietro si sono simpaticamente lamentati che li coprissi tutti. In quell’istante arrivada– dico “da” perché mi arriva al busto -, mi ...

Manon ha parlato soltanto degli attimi di spensieratezza ma anche di un momento molto difficile che ha dovuto affrontare. 'Io ho avuto la mia bambina molto giovane , avevo solo 23 anni. ......intitolato 'Non è poi la fine del mondo' (che verrà pubblicato il 23 maggio) nel qualela ... 'Da bambino in Calabria venivo bullizzato perché ballavo' Verissimo,Casalegno in lacrime: ...Natalia Mastrota sitra passioni e bulimia. È la volta di Natalia Mastrota , figlia di ...Casalegno afferma che nella sua vita c'è un nuovo uomo, ma non ne rivela l'identità: " ...

Elenoire racconta la lite con Oriana e svela cosa c'è stato con Daniele Biccy

A breve andrà in onda la scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. Il percorso della tronista non è piaciuto e in molto l'hanno definita algida, non per ...Sarebbe stato il rapporto con Daniele Dal Moro il motivo scatenante della lite tra Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi , avvenuta nel corso del party organizzato da Alfonso Signorini per festeggiare il ...