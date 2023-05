“Ecco Virginia” È nata la settima figlia del famoso 79 annie la fa vedere per la prima volta

(Di sabato 13 maggio 2023) Papà per la. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa, durante un’intervista in tv. L’attore, 79 anni, aveva spiazzato tutti perché nessuno sapeva. Addirittura nessuno sapeva chi fosse la madre, quando fosse avvenuta di preciso la nascita e nemmeno il sesso e il nome del bebè. Oggi invece, a distanza di qualche tempo, queste informazioni sono di dominio pubblico. E, sempre in tv, è stata anche mostrata lafoto della piccola. Il premio Oscar ha raccontato che è una femminuccia, èlo scorso 6 aprile e si chiama Gia. Il nome è un omaggio alla madre del divo, morta nel 2000, si legge su Vanity Fair, che riprende l’intervento di Robert De Niro a Cbs Morning. La mamma della bimba? È l’esperta di arti marziali Tiffany Chen, con cui l’attore è stato spesso fotografato dopo la ...

... questa settimana per esempiovon Furstenberg , Roberto Rossi, Monica Sirianni, Ana Paula ..., forse qualche vantaggio competitivo ce l'aveva, ma magari a qualcuno viene voglia di prendere ...... in programma da mercoledì 17 a domenica 21 maggio a Baku (Azerbaijan):le informazioni per ... A prendere parte alla gara a squadre juniores saranno inveceCuttini, Gaia D'Antona, ..., adesso sarai la stella che brilla di più in cielo.

Cara amica Virginia von Fürstenberg, voglio ricordarti così Il Fatto Quotidiano

Cara Virginia von Fürstenberg, voglio ricordarti nel giorno più bello, quello del tuo matrimonio, il terzo, con Janusz Gawronski, stessa classe dello zio Jas, parlamentare europeo e giornalista. Avevi ...Si tratta di una bimba. nata il 6 aprile dall’amore dell’attore con la compagna Tiffany Chen. Il nome della piccola è un omaggio alla mamma ...