E' tornato Marc Marquez | la sua porcheria in pista | il gestaccio di Bagnaia | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) Torna, tornano le polemiche in MotoGp. Alta tensione a Le Mans, dove in questo weekend si corre il Gp di Francia: il pilota spagnolo della Honda, reduce da diversi guai fisici, cade dopo 10 minuti nel corso delle FP1 quindi è protagonista di uno scontro al veleno con l'italiano Peccosu Ducati. Entrambi spingono per centrare il tempo che garantisca un posto nella top-10 della combinata e dunque alle Q2 delle qualifiche. L'otto volte campione del mondo, spesso criticato (eufemismo) dai colleghi per la sua irruenza in, prova la "furbata" rubando la scia al pilota piemontese @Peccoisn't having it today #FrenchGP pic.twitter.com/5SwRqzCJb9 — MotoGP™ (@MotoGP) May 12, 2023 A quel punto, campione del mondo in ...