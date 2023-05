E poi si mangia | anche con il pensiero

Leggi su linkiesta

(Di sabato 13 maggio 2023) Sono sei, e sono stati scelti con attenzione nel panorama gastronomico attuale per le loro scelte, maper la loro grande spinta innovatrice nei rispettivi territori. È nata così la serata che chiude la prima giornata del nostro Festival, con tanti chilometri macinati, tante degustazioni fatte e tanti incontri nelle cucine e nelle sale di tutta Italia, alla ricerca di chi rappresentasse al meglio la ventata di novità e fervore che sta animando il settore da qualche anno a questa parte. Siamo arrivati a loro per passaparola, per contatti diretti, per fama, maun po’ per caso: perché nelle nostre esplorazioni gastronomiche ci lasciamo sedurre dai racconti ma soprattutto ci facciamo guidare dall’istinto che abbiamo sviluppato in anni di lavoro sul campo. I giovani professionisti che prepareranno per i nostri 100 ospiti la cena di domenica 21 ...