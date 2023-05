(Di sabato 13 maggio 2023) Erano sposati da poco più di un anno quando per un incidenteè entrata in. Da allora sono passati 31in cui ill'ha vegliata. Ecco la loro storia

il 10 maggio 2023, dopo 32 anni di coma.Visintin, 57 anni, originaria di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Alla vigilia di Natale del 1991 era stata coinvolta in un incidente ...Angelo Farina eVisintin Farina dice che "non è stato un peso, perché l'amavo. Anche se, in tutta onestà, non si è trattato solo di questo. Non ho mai accettato quello che le era accaduto. ...Era entrata in coma alla vigilia di Natale del 1991 in seguito a un incidente d'auto, dal quale non si è più svegliata:Visintin èdopo 32 anni di stato vegetativo all'ospedale di Bassano del Grappa, San Bassiano, dove è stata ricoverata due mesi fa, per un versamento pleurico. Il suo cuore ha dato l'...

È morta Miriam Visintin, dopo 33 anni di matrimonio e 31 di coma, ogni giorno accanto al marito Angelo Vanity Fair Italia

Tinte scure e brillanti, contrasti lucidi, luci rosse come il sangue, sguardi e parole taglienti: la tragedia diretta da Federico Tiezzi magnetizza i 4.500 ...In coma a causa di un incidente stradale, Miriam Visintin è morta dopo 31 anni. Accanto a lei il marito Angelo Farina che l’ha vegliata per tutto questo tempo: “La vita con lei è stata crudele, ora ...