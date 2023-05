...spagnoli di Vox contro la ministra del Lavoro di Madrid che ha detto che il governo Meloni non... Consiglio a Tajani (e a Meloni): la guerraalle ingiustizie, non a diritti civili e sociali e ...Una retrocessione mentre loro salgono ci. Questo credo sia troppo anche per chi tifa contro. Perché un conto è che il tempo passa e la bellezza può sfiorire . Ma sfiorire non è sparire. Sparire ......una nuova guerra nel Golfo non appena lì vedranno il nuovo inviato UE e penseranno che l'UE si... Euna chiamata ogni tanto! Non vi fate sentire da una vita! Sembrate spariti! Ma spariscono ...

E fatela, 'sta riforma Il Foglio

La Riforma, la Riforma, e fatela, finalmente, ’sta Riforma, fatela Presidenziale, fatela alla francese, alla tedesca, fate una Riforma simile a quella delle isole Figi, fatela alla Putin, confermate ...