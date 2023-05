(Di sabato 13 maggio 2023) Risolto il giallo dellaprecipitata daldel suo appartamento in via Lavinaio ieri sera. Dopo un'indagine rapidissima gli agenti della Squadra Mobile diguidata dal primo...

Risolto il giallo dellaprecipitata dal balcone del suo appartamento in via Lavinaio ieri sera. Dopo un'indagine rapidissima gli agenti della Squadra Mobile di Napoli guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini ...In via Lavinaio erano già giunti i sanitari del 118 impegnati a soccorrere una, che erada un balcone posto al primo piano dell'edificio. Contestualmente un uomo si è avvicinato a loro ......di unadi 43 anni precipitata ieri sera dal balcone a Napoli. Siamo nella zona del Mercato: ed è in via Lavinaio che si consuma una violenta lite all'interno di un palazzo storico. La...

Donna caduta dal balcone a Napoli, arrestato il compagno: le aveva chiesto soldi, poi il dramma ilmattino.it

Un 42enne di Napoli ha picchiato la donna e poi l’ha spintonata facendola cadere nel vuoto. Lei è in ospedale ma fuori pericolo ...Risolto il giallo della donna precipitata dal balcone del suo appartamento in via Lavinaio ieri sera. Dopo un'indagine rapidissima gli agenti della Squadra Mobile di Napoli guidata dal ...