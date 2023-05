(Di sabato 13 maggio 2023) Arriva neiil 15il nuovodi, che prosegue il lavcoro di ricerca del regista. Sarà in programmazione nelle sale italiane dal 15il nuovodi, prodotto insieme allo studio creativo multidisciplinare MYBOSSWAS per Fondazione Compagnia di San Paolo, una delle più antiche e importanti fondazioni filantropiche in Europa, che ha scelto proprio il linguaggiotografico per comunicare i propri valori. Il trailer diè disponibile su Vimeo. Successiva importante vetrina persarà il Torinodanza Festival 2023 che si svolgerà dal 14 settembre al 21 ...

Sarà in programmazione nelle sale italiane dal 15 maggio il nuovodi Giorgio Ferrero ,, prodotto insieme allo studio creativo multidisciplinare MYBOSSWAS per Fondazione Compagnia di San Paolo, una delle più antiche e importanti fondazioni ...Arriva nelle nelle sale italiane dal 15 maggio il nuovodi Giorgio Ferrero,, prodotto insieme allo studio creativo multidisciplinare MYBOSSWAS per Fondazione Compagnia di San Paolo, una delle più antiche ed importanti fondazioni ...Sarà in programmazione nelle sale italiane dal 15 maggio il nuovodi Giorgio Ferrero ,, prodotto insieme allo studio creativo multidisciplinare MYBOSSWAS per Fondazione Compagnia di San Paolo, una delle più antiche ed importanti fondazioni ...

Domino: il cortometraggio di Giorgio Ferrero nei cinema dal 15 maggio Movieplayer

Arriva nei cinema il 15 maggio il nuovo cortometraggio di Giorgio Ferrero, Domino, che prosegue il lavcoro di ricerca del regista.