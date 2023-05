Dolore muscolo-scheletrico | 350 esperti a convegno Ialascon | Ecco le patologie da non sottovalutare

(Di sabato 13 maggio 2023) Oltre 350 glinazionali e internazionali che si sono riuniti a Torino per il quarto congresso nazionale della Società italiana per la gestione unificata e interdisciplinare dele dell’algodistrofia (Si-Guida). Nel nostro quarto congresso nazionale abbiamo messo a confronto le diverse professionalità mediche – spiega Giovanni Iolascon, ortopedico e fisiatra e presidente di Si-Guida – con lo scopo di affrontare gli aspetti clinici, chirurgici e riabilitativi del paziente connon oncologico. Tra i principali focus molti dei temi delcronico in particolare quelli che riguardano la fibromialgia; la lombalgia, e soprattutto l’Algodistrofia, uno dei nostri principali campi di attività. ...

Oltre 350 gli esperti nazionali e internazionali che si sono riuniti a Torino per il quarto congresso nazionale della Società italiana per la gestione unificata e interdisciplinare del ...Oggi, venerdì 12 maggio, viene celebrata la Giornata mondiale della fibromialgia, una condizione caratterizzata da dolore e rigidità muscolare diffusi spesso associati a cefalea, astenia, disturbi del ...