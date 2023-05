Novakfa impazzire i tifosi a Roma . Il tennista serbo vince all'esordio negli Internazionali d'Italia di quest'anno per 7 - 6 6 - 2 contro l'argentino Etcheverry e vuole replicare i succcessi ...MONTECARLO (MONACO) - Un'espressione quasi incredula, con un sorriso appena accennato prima di ricevere i complimenti di Nolee poi lasciarsi andare alla gioia per la sua storica impresa. Una giornata indimenticabile per Lorenzo Musetti a Montecarlo, dove ha superato in rimonta il 35enne serbo numero uno del mondo ...Il presidente del Real ha poi paragonato il calcio al tennis: "Perché voler privare i tifosi di tante sfide affascinanti Nadal e Federer si sono affrontati più di 40 volte, Nadal eben 59: ...

Djokovic, frecciata al Roland Garros con la frase su Roma: "Il mio torneo preferito" Corriere dello Sport