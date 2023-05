Diventa docente di sostegno | bando a breve | corso di preparazione | con video su strategie per superare la preselettiva e simulatore 100 euro

(Di sabato 13 maggio 2023) Le selezioni per l’accesso ai corsi universitari perre docenti disaranno avviate nella primavera 2023 Le prove datest preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli L'articolo .

"Ogni giorno - anticipa Sebastiana Nobili,di Letteratura italiana al Dipartimento di Beni ... le idee circolano e la comunità degli studiosi di Dantesempre ampia, vivace e propositiva"......di diritto dell'informazione, giornalista e saggista, ha provato a dare una risposta a ... È chiaro però che il digitale non è più solo uno strumento, maun vero e proprio ambiente in ...'Un successo incredibile - commenta la professoressa Sebastiana Nobili,di Letteratura ... le idee circolano e la comunità degli studiosi di Dantesempre ampia, vivace e propositiva. L'...

Organico docenti primaria 2023/24, quando un residuo di 12 ore diventa posto intero Orizzonte Scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito precisa che la direttiva del Ministro relativa alla previsione di un punteggio aggiuntivo per i docenti che svolgeranno la funzione di tutor è stata a suo tem ...Considerato che ancora non vi sono docenti di ruolo nel suddetto insegnamento, i relativi posti anche per il prossimo anno scolastico saranno assegnati ai supplenti inclusi nelle GPS, classi di ...