DIRETTA MotoGP | GP Le Mans 2023 LIVE | parte alle 15 00 la Sprint Race | sfida tra Bagnaia e Marquez

L'appuntamento ora è con la gara, in programma per le 11:00 di domani e insu Sky Sport...30: Grid 17:00: Gara18:00: Zona Rossa Orarioggi Francia 2023 Le Mans su SKY e NOW Ecco gli orari della programmazione del weekend ditutto insu Sky Sport, Sky ...Scocca l'ora della gara sprint a Le Mans, insu Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW dalle 15: Bagnaia scatterà in pole, con lui in prima fila anche Marc Marquez e Luca Marini. Bezzecchi partirà 7°, addirittura 13° Fabio ...

Qualifiche del Gp di Francia, MotoGP 2023. Diretta Live Virgilio Sport

Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race del Gran Premio di Le Mans! A partire dalle 15:00 inizieremo la diretta della mini gara che assegnerà metà punteggio ai prim ...Siamo in piena primavera e la MotoGP, a Le Mans, sta già archiviando la quinta ... Inoltre qualsiasi eventuale trasferimento di Bezzecchi coinvolgerebbe direttamente Jorge Martin. Il contratto dello ...