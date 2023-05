DIRETTA MotoGP | GP Le Mans 2023 LIVE | Martin passa Bagnaia e cerca l’allungo

Abbonati qui a Now - TV per vedere lain...Ora la gara sprint a Le Mans, insu Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW dalle 15: Bagnaia dalla pole, con lui in prima fila anche Marc Marquez e Luca Marini. Bezzecchi partirà 7°, addirittura 13° Fabio ...01:30 Motomondiale - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronacadella Sprint di Le Mans , sede della quinta gara del campionato mondiale 2023 della classe regina. I 21 centauri sono pronti a ...

MotoGP Francia, la gara sprint in diretta LIVE: Bagnaia per la vittoria Sport Fanpage

In qualifica, grande sfida Bagnaia-Marquez, con Marini a completare la prima fila. Come è andata la Sprint Ne parliamo in diretta con Matteo Baiocco, ex pilota e da anni “coach” (e non solo) di April ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA -11 Binder è il più veloce in pista in questa fase. -11 I primi cinque hanno tutti due gomme soft, tranne Binder che monta una media al ...