Diretta Inter - Sassuolo 3 - 2 | segui la partita LIVE

(Di sabato 13 maggio 2023) MILANO - Caccia al secondo posto per l'di Simone Inzaghi , che ospita ila San Siro nel match valido per la 35ª giornata di Serie A (ore 20:45): vincendo i nerazzurri svalcherebbero ...

MILANO - Caccia al secondo posto per l'di Simone Inzaghi , che ospita il Sassuolo a San Siro nel match valido per la 35ª giornata di ... Segui ladella ...Video, gol e highlights della partita di Serie A FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Derby Milan -, le partite storiche. FOTO Rivalità centenaria, decine di titoli, una città e ...La squadra di Pioli resta fuori dalle prime quattro in classifica e ora cercherà il riscatto nel ritorno della semifinale di Champions contro l'dopo il ko del primo round. Rivivi ladel ...

Gol Lautaro o autogol Ruan - Giornata sfortunata per Ruan che quest'oggi si è reso protagonista di due episodi sfortunati ...Ospite dell'ultima puntata di Piazzapulita, la segretaria dem si lascia andare a una serie di notevoli scivoloni su immigrazione, premierato e armi da inviare all'Ucraina ...