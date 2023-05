Diletta Leotta conferma | Karius in Serie A | la nuova squadra del tedesco

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 13 maggio 2023)si prepara a diventare mamma, è in arrivo il figlio frutto dell’amore con il portiere Loris. Ilattualmente gioca al Newcastle ma non è un punto di riferimento e il contratto è in scadenza a giugno. Le parti non sono mai entrate in contatto per il rinnovo e l’estremo difensore è in trattativa per unaesperienza inA. L’intenzione delè quella di trasferirsi in Italia per rimanere al fianco die del figlio. La carriera diè stata condizionata da gravissimi errori in partite fondamentali, soprattutto la finale di Champions League con la maglia del Liverpool. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Mainz, Besiktas e Union ...