Diciannovenne violentata ad Anzio

(Di sabato 13 maggio 2023) E' caccia all'uomo in tutta la zona di, sul litorale laziale, dopo la denuncia da parte di una 19enne di essere stataieri sera. Dopo lo stupro è fuggito. In base ad una prima ...

La ragazza è stata soccorsa e portata al pronto soccorso - E' caccia all'uomo in tutta la zona di Anzio , sul litorale laziale, dopo la denuncia da parte di una 19enne di essere stataieri ...AGI - Una ragazza di 19 anni ha denunciato di essere stata aggredita evenerdì ad Anzio , centro del litorale laziale. In base a una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata bloccata in strada, mentre faceva rientro a casa, sulla Nettunense. Un uomo l'......condotta dalla Squadra mobile - sarebbe stato lui il ragazzo ad avvicinare lae l'... era lì faceva muro" mentre" la vittima di 19 anni "veniva brutalmente. Non si tratta di una ...

Diciannovenne violentata vicino a Roma, è caccia allo stupratore La Stampa

E' caccia all'uomo in tutta la zona di Anzio, sul litorale laziale, dopo la denuncia da parte di una 19enne di essere stata violentata ieri sera. Dopo lo stupro è fuggito. In base ad una prima ricostr ...Una ragazza di 19 anni ha denunciato di essere stata aggredita e violentata venerdì ad Anzio, centro del litorale laziale. In base a una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata bloccata in strad ...