Diciannovenne trascinata in una baracca e violentata ad Anzio | è caccia allo stupratore

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 maggio 2023) L’ennesimo stupro, ancora una volta da parte di un senza fissa dimora, stavolta è avvenuto ad, località balneare alle porte di Roma. Intorno alle 23 di ieri una ragazza del posto stava tornano a casa, a piedi, quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che dopo averle parlato l’hain un luogo isolato e lì l’ha. Il dramma, che ha per vittima una giovane di 19 anni, si consumato ieri ad, centro sul litorale romano.Èa un senza fissa dimora della zona, forse pregiudicatoLa ragazza è scesa da un bus su via Nettunense e si è incamminata verso la sua casa di, nella zona di Corso Italia, area frequentata da clochard e nota per essere anche una piazza di spaccio. Pochi istanti, il tempo di percorrere pochi metri e la 19enne è stata fermata da un ...