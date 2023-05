Di che stoffa è fatta la ragione dell’uomo? La domanda sempre viva di Giussani

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 maggio 2023) Ci sono modi diversi per connotare la natura e il compito della filosofia, o meglio del “lavoro filosofico”, che non è solo l’attività di coloro che se ne occupano professionalmente, ma è quell’impegno di ciascun essere umano, a cercare, a decifrare, a riconoscere il senso di sé e delle cose, della natura e della storia. Il che non vuol dire affatto che siamo tutti un po’ filosofi, quanto piuttosto che “filosofia” è il nome, elaborato da una lunghissima storia, per indicare uno dei caratteri distintivi del nostro stare al mondo, all’altezza della nostra umanità. Più precisamente, una dimensione costitutiva – il più delle volte non tematizzata, ma non per questo meno decisiva – della nostra esperienza, come esseri dotati di coscienza e libertà. Ebbene, ci sono diversi modi per delineare questo impegno a cogliere il senso del reale, come diversi sono gli stili con cui la filosofia è ...