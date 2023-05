(Di sabato 13 maggio 2023) I carabinieri hanno arrestato duedi 20 e 21 anni, entrambe già conosciute e provenienti daldi via, gravemente indiziate del reato di rapina impropria in concorso. ...

... mentre si aggiravano nei pressi della metro B, alla fermata Cavour, hanno rubato il telefono cellulare dalla borsa di una turista che, accortasifurto, nel tentativo di rientrarne in possesso, è ...La vittima è statacellulare da un extracomunitario che lo ha colpito ripetutamente, facendolo cadere per terra battendo la testa. E' stato un residente della via in cui è avvenuta la ...I carabinieri stanno indagando sull'incidente cercando di risalire all'identità dei ladri analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianzapaese. TEMI: anzianaanziana ...

Derubata del cellulare e picchiata da due ragazze ventenni. «Provengono dal campo nomadi di via Pontina» leggo.it

I carabinieri hanno arrestato due ragazze di 20 e 21 anni, entrambe già conosciute e provenienti dal campo nomadi di via Pontina, gravemente indiziate del reato di rapina ...Hanno escogitato un modo nuovo per confondere le vittime e derubarle. Una signora, di ritorno alla sua auto dopo aver fatto la spesa in un supermercato della Prenestina, ha trovato la sua auto con una ...