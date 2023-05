De Laurentiis | Osimhen e le sirene della Premier League

(Di sabato 13 maggio 2023) Tutti, nessuno escluso, vogliono giocare in. Dopo che il Milan vinse lo scudetto, Paolo Scaroni in un convegno rivelò di essersi recato a Milanello per raccomadare a Maldini di blindare Leao ,...

Tutti, nessuno escluso, vogliono giocare in Premier . Dopo che il Milan vinse lo scudetto, Paolo Scaroni in un convegno rivelò di essersi recato a Milanello per raccomadare a Maldini di blindare Leao ,...Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Il Chelsea vuolee nella sua offerta, che in qualche modo dovrà coprire i 150 - 160 milioni della valutazione di De, è pronto ......lasciato Castelvolturno a bordo della sua Fiat Panda indossando una mascherina stilee dicendo ai giornalisti: "Vi depisteremo". Poche parole ma significative invece quelle di De...

L'allenatore e il presidente dello scudetto azzurro si sono incontrati venerdì: tanti i temi affrontati Metti una sera a cena Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli e Luciano Spalletti: mettili assie ...Il presidente del Napoli De Laurentiis e l’ad Chiavelli hanno incontrato l’allenatore Luciano Spalletti a cena: contratto, mercato e futuro ...