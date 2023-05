David De Gea del Manchester United vince il Golden Glove dopo la 16esima porta inviolata

(Di sabato 13 maggio 2023) Sito inglese: Il portiere delDe Gea ha vinto il premiodella Premier Leaguela suadella stagione sabato. De Gea ehanno eliminato i Wolves nella vittoria per 2-0 contro la squadra di Julen Lopetegui all’Old Trafford e questo ha visto il portiere spagnolo segnare la suanella competizione in questa stagione. Alisson, Nick Pope e Aaron Ramsdale sono tutti a 13, con tre partite rimaste per Liverpool, Newcastle e Arsenal nel 2022-23. Quindi ognuno di questi potrebbe potenzialmente pareggiare con De Gea, ma l’ex portiere dell’Atletico Madrid ha anche altre tre partite per ...

... il Manchester lo cerca: assalto in estate Come riporta l' Express inglese, il Manchester United è alla disperata ricerca di un nuovo estremo difensore di lusso, capace di accompagnareDe...Commenta per primo Il Manchester United , nel caso in cuiDedecida di lasciare i Red Devils nel corso della prossima sessione di mercato, ha deciso di preparare l'assalto a Jordan Pickford , 29enne estremo difensore inglese dell'Everton. Lo ...Commenta per primo Sempre più in dubbio il ruolo di numero 1 diDetra i pali del Manchester United. Oltre a Pickford, secondo quanto riportato da Manchester Evening News , i Red Devils hanno individuato in Bart Verburggen , 20enne portiere olandese dell'...

David De Gea è uno dei peggiori portieri della Premier 2022/23 Undici

GROSSETO - San Miniato non fa sconti alla Gea Basketball Grosseto nel recupero della prima giornata di ritorno della poule salvezza di serie C. La ...SAN MINIATO: Nannetti 9, Dallarmi 4, Pretini 6, Giorgi 2, Mannucci 4, Tacchi 10, Vilardi 5, Fiorio, Cinotti 14, Bandinelli 10, Beconcini, Lorusso 4. All. Enrico ...