(Di sabato 13 maggio 2023) Diogo, ex terzino rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attaccante del Milan Zlatan

Commenta per primo Quando non è impegnato in campo, l'ex Milanè tra i tanti calciatori appassionati di Padel . Il portoghese ha inaugurato un nuovo centro ... IBRA - 'Zlatanha diversi ...Il Manchester potrebbe proporre nomi come l'ex Diogoo il centrale Victor Lindelof, checonosce bene, mentre gli 'Spurs' avrebbero nell'ex atalantino Cristian Romero, un nome ...Commenta per primo Quando non è impegnato in campo, l'ex Milanè tra i tanti calciatori appassionati di Padel . Il portoghese ha inaugurato un nuovo centro ... IBRA - 'Zlatanha diversi ...

Dalot: “Ibrahimovic ha diversi centri di padel, mi ha dato un consiglio…” Pianeta Milan

Nella giornata di ieri, l’ex giocatore del Milan e ora terzino del Manchester United Diogo Dalot ha inaugurato il “Padel Athletic Club” ...Quando non è impegnato in campo, l’ex Milan Dalot è tra i tanti calciatori appassionati di Padel. Il portoghese ha inaugurato un nuovo centro sportivo di Padel a Porto in collaborazione con Paquito Na ...