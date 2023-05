(Di sabato 13 maggio 2023) Quando le cose si fanno complicate mi capita di frugare nel passato per scovare brandelli che aiutino a riflettere sull’attualità. Talvolta sono miniere. E’ il caso degli anni 30, su cui nel 2019 F... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... il duello sarà fra loro due, dopo il ritirocorsa presidenziale di Muharrem Ince. Ora i ... gli studenti chiedono progressismo e libertà religiosa I timori della diaspora turca ine il ......fatto che il presidente ucraino ha deciso di visitare per prima l'Italia (domani sarà in), ...ex capo della Mobile di Napoli ai tempi degli arresti dei grandi latitanti e ancheguerra di ...E, Cina a parte, i concorrenti occidentali al business ucraino sono importanti: c'è la, ... E qui la Cina pare un passo avanti, con l'iniziativa di pace portata avnti da Xi esua ...

Dalla Germania di Hitler a Keynes, dalla Turchia alla Russia: la diplomazia dei denari Il Foglio

Al via il 25esimo raduno internazionale con 75 equipaggi simbolo dell’industria automobilistica tedesca orientale esposti all’Hotel Tilly ...La gestione del Memorandum of Understanding siglato dal governo Conte è un test probante per la politica estera dell’esecutivo: Roma vorrebbe sganciarsi dall’accordo firmato da Di Maio nel 2019, Pechi ...